На Таганке откроется галерея интерьерного искусства
Новое место
На месте «Микроба» на Покровке появится «Клуб». На открытии — «Ада», «Дом престарелых аутистов» и разговоры о водке
Галерея
Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Фитнес-клуб «Секция» откроется в Москве на новом месте
В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki
Пространство Crosby Studio Гарри Нуриева откроется в Москве 13 марта. Там можно и работать, и назначать свидания
На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain
С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club
В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc
Команда Dizengof99 откроет в Москве еврейский коктейльный бар
На Сретенке открылся ресторан паназиатской кухни Lila Asia
В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова
Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве
В Москве открыли станцию «Деловой центр» Солнцевской линии метро
В «Депо» открылся безалкогольный бар
В Москве откроется первый магазин марки My812
Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве
В Москве открыли автовокзал «Центральный» — самый большой в Восточной Европе
В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»