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В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ и МГУ

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца преподавателя Высшей школы экономики Евгения Золина по обвинению в педофилии.

Золина обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 132 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным Mash, потерпевшие — две девочки 6 и 11 лет.

В 2002 году Золин стал кандидатом физико-математических наук, а с 2009 года работал в МГУ. В 2018 году он стал преподавать в ВШЭ.

Источник: ТАСС

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