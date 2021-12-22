Пользователи соцсетей смогут передать ненужные вещи нуждающимся

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Фонд «Второе дыхание», платформа по работе с блогерами Perfluence и сервис «Чердак» передадут вещи от пользователей соцсетей на благотворительность.
Крупные блогеры смогут заказать вывоз одежды и книг из дома, а и их подписчики — принести все в один из благотворительных магазинов Charity Shop или пункт приема вещей «Чердака». Там нужно будет сказать кодовую фразу «Блогер помогает», а также подписать ей пакеты с вещами. Их передадут малоимущим семьям, пожилым людям и бездомным.
Часть одежды, обуви и других предметов можно будет на благотворительном маркете, который пройдет 29 и 30 января в Charity Shop на Новокузнецкой. Все средства от продажи пойдут на поддержку социальных программ «Второго дыхания», а непригодные для носки вещи отправят на переработку.
Источник: представители акции