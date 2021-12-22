Перформанс Андрея Кузькина в Terminal A продлился меньше часа

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Перформанс Андрея Кузькина «Ветер», который должен был пройти в пространстве Terminal A сегодня, 22 декабря, с 15:00 до 21:00, в итоге продлился менее часа.
В инстаграме Terminal A сообщается, что перформанс остановлен администрацией ЦУМа по требованию полиции.
Перформанс Андрея Кузькина был посвящен двум людям, совершившим публичные акты самосожжения — Ирине Славиной и Борису Александрову.
«2 октября 2020 года напротив нижегородского МВД заживо сгорела независимая журналистка Ирина Славина. На протяжении последних нескольких лет на нее оказывалось постоянное давление, и унизительный обыск, длившийся с 6 утра до 11 вечера, видимо стал последней каплей.
7 октября 2020 года на центральной площади Санкт Петербурга поджег себя 71-летний предприниматель Борис Александров, который на протяжении последних 10 лет пытался добиться справедливости в имущественном споре с государством», — говорится в инстаграме пространства.