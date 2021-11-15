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Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»
Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»
Новости

Цитата дняДмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал».

С «Мемориалом», насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России

Журналисты в разговоре с Песковым упомянули вклад «Мемориала» для сохранения исторической памяти о репрессированных, однако Песков проигнорировал эту часть вопроса.

25 ноября Верховный суд может ликвидировать «Мемориал» якобы из-за систематических нарушений закона об иноагентах. Более тридцати лет «Мемориал» занимается правозащитой. The Village собрал комментарии журналистов и политиков о важности этой организации.

Источник: «Медуза»

Фотографии: сайт Кремля

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