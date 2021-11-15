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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал».
С «Мемориалом», насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Журналисты в разговоре с Песковым упомянули вклад «Мемориала» для сохранения исторической памяти о репрессированных, однако Песков проигнорировал эту часть вопроса.
25 ноября Верховный суд может ликвидировать «Мемориал» якобы из-за систематических нарушений закона об иноагентах. Более тридцати лет «Мемориал» занимается правозащитой. The Village собрал комментарии журналистов и политиков о важности этой организации.
Источник: «Медуза»
Фотографии: сайт Кремля