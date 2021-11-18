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«Мемориал» запустил кампанию против своей возможной ликвидации по требованию Генпрокуратуры.
Текст петиции
Ликвидация юридических лиц и организационных структур может быть не уничтожит, но существенным образом ограничит легальную деятельность историков, просветителей, журналистов и правозащитников, работающих в интересах российского гражданского общества.
Подписать петицию можно здесь. Все собранные подписи предоставят 25 ноября в суде, где решится, закроется ли «Мемориал».
Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за систематического нарушения закона об иностранных агентов. The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит закрытие организации и какое влияние она оказала на современную Россию.
Источник: «Мемориал»