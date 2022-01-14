Российских туристов начали прививать «Пфайзером» в Турции

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Турция начала прививать иностранных туристов вакциной Pfizer, сообщает «Медуза».
Теперь россияне могут привиться иностранной вакциной и получить международный сертификат о вакцинации. С его помощью можно посещать страны Евросоюза без ограничений.
Минздрав Турции в конце декабря 2021 года разрешил медицинским организациям прививать иностранных туристов двухкомпонентными вакцинами Pfizer/BioNTech и Sinovac. Услуга платная — 400 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей).
С 1 июля 2021 года на территории ЕС начала действовать единая система ковид-сертификатов. Она позволяет обладателям свидетельств об успешной вакцинации беспрепятственно перемещаться в шенгенской зоне. Россия пока не подключилась к этой системе, поэтому для вакцинированных «Спутником V» туристов из нашей страны доступны для посещения лишь некоторые страны ЕС. Мы собрали список стран, в которые можно попасть, имея сертификат о вакцинации «Спутником V».
Источник: «Медуза»