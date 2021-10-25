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Эксперт Минздрава: Россия еще не дошла до пика осенней волны COVID-19

Пик осенней волны COVID-19 в России еще не наступил, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

По словам Чуланова, высокая заболеваемость и смертность от коронавируса связана с распространением дельта-штамма. Если им заразиться, риск госпитализации увеличивается на 108 % по сравнению с обычным штаммом, интенсивной терапии и реанимации — на 234 %, а смерти — на 132 %.

За последние сутки в России выявили 37 930 случаев коронавируса, из которых 7 778 — в Москве. Это новый антирекорд по числу заболевших COVID-19.

Источник: «Интерфакс», оперштаб

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