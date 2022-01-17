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Пик заболеваемости «омикроном» в России придется на 22 января

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» случится в России в субботу, 22 января, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME).

Исследователи IHME прогнозируют, что уже 5 февраля рост заболеваемости отразится на официальной статистике и достигнет 85 700 заболевших в сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник 17 января, за сутки выявлено 30 726 новых случаев коронавируса. Если расчеты ученых из IHME верны, примерно через три недели число заболевших увеличится почти в три раза.

Источник: «Ведомости»

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