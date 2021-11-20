5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Викторию Ивлеву отштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пикета в защиту «Мемориала»
Викторию Ивлеву отштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пикета в защиту «Мемориала»
Новости

Викторию Ивлеву отштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пикета в защиту «Мемориала»

обновлено22 ноября 2021

Обновление

22 ноября, 18:20

Журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о неоднократном нарушении «митингового» законодательства из-за пикета в поддержку «Мемориала».

22 ноября, 12:30

На журналистку Викторию Ивлеву, которая вышла на пикет в поддержку «Мемориала», составили протокол о повторном нарушении правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

Обновление

20 ноября, 15:45

Пикеты на Пушкинской площади в поддержку «Мемориала» завершились. Задержаны 12 человек, пишет «Новая газета».

На Пушкинской площади во время пикета в защиту «Мемориала» задержали активиста Юрия Самодурова и журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву.

По данным «Новой», Ивлева успела простоять в пикете всего три минуты. «Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак», — рассказала журналистка.

Самодурова и Ивлеву везут в ОВД «Лужники». Полицейские также задержали других пикетчиков: Василия Мочалова и Андрея Бабина.

Задержанным грозит статья 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за нарушений закона об иноагентах. Подписать петицию против закрытия организации можно по ссылке.

The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала» и какое влияние он оказал на современную Россию.

Источник: SOTA, «Новая газета», «ОВД-Инфо»

Обложка: SOTA

скопировать ссылку

Тэги

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино
20 ноября 2021

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино

хочу ещё материалов
Закрыть