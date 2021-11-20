Викторию Ивлеву отштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пикета в защиту «Мемориала»

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Обновление
22 ноября, 18:20
Журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о неоднократном нарушении «митингового» законодательства из-за пикета в поддержку «Мемориала».
22 ноября, 12:30
На журналистку Викторию Ивлеву, которая вышла на пикет в поддержку «Мемориала», составили протокол о повторном нарушении правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.
Обновление
20 ноября, 15:45
Пикеты на Пушкинской площади в поддержку «Мемориала» завершились. Задержаны 12 человек, пишет «Новая газета».
На Пушкинской площади во время пикета в защиту «Мемориала» задержали активиста Юрия Самодурова и журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву.
По данным «Новой», Ивлева успела простоять в пикете всего три минуты. «Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак», — рассказала журналистка.
Самодурова и Ивлеву везут в ОВД «Лужники». Полицейские также задержали других пикетчиков: Василия Мочалова и Андрея Бабина.
Задержанным грозит статья 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за нарушений закона об иноагентах. Подписать петицию против закрытия организации можно по ссылке.
The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала» и какое влияние он оказал на современную Россию.
Источник: SOTA, «Новая газета», «ОВД-Инфо»
Обложка: SOTA