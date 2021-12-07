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ВОЗ больше не рекомендует переливать плазму крови больным COVID-19
ВОЗ больше не рекомендует переливать плазму крови больным COVID-19
Новости

ВОЗ больше не рекомендует переливать плазму крови больным COVID-19

Всемирная организация здравоохранения выступила против переливания плазмы крови от уже переболевших коронавирусом еще болеющим.

ВОЗ не рекомендует делать процедуру в тяжелой и критической стадиях, а также при нетяжелом течении болезни. Выводы сделаны на основе испытаний, в которых участвовали более 16 тысяч пациентов.

По словам экспертов, у больных, которым перелили плазму крови, не улучшались показатели работы легких и не снижалась смертность. Также процедура является дорогостоящей и затратной по времени, добавили в ВОЗ.

При этом на сайте Мосгорздрава пока написано, что переливание плазмы — один из «наиболее эффективных методов лечения зараженных пациентов со средней тяжестью течения болезни».

Источник: ВОЗ

Обложка: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

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