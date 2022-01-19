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Издание «Агентство» выпустило расследование, в котором говорится, что жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Ей же принадлежит одна из крупнейших угольных компаний России.
Главное из расследования:
Полностью расследование можно прочитать здесь. Данный материал входит в цикл издания «Железные маски» — о близких и друзьях Владимира Путина, которых «долгие годы держат в тени».
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Источник: «Агентство»