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РасследованиеЖена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина

Издание «Агентство» выпустило расследование, в котором говорится, что жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Ей же принадлежит одна из крупнейших угольных компаний России.

Главное из расследования:

  • Издание приводит фотографию из архива Путина, на которой видно девочку, стоящую рядом с будущим президентом. «Агентство» пишет, что это двоюродная племянница президента, Анна Евгеньевна Путина, после замужества ставшая Цивилевой;
  • Анна и ее супруг Сергей Цивилев до прихода Путина к власти не были богатыми людьми. Зато в 2012 году получили во владение угольную компанию «Колмар» от друга президента Геннадия Тимченко;
  • Долгое время у «Колмара» были «огромные финансовые сложности», однако в последние годы компания стала получать государственную поддержку. При Цивилевых «Колмар» получил из бюджета 11 миллиардов рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 миллиарда рублей и налоговые преференции;
  • В 2018 году Сергея Цивилева назначили губернатором Кемеровской области — угольного региона с населением 2,6 миллиона человек. Именно в Кемеровской области в 2021 году произошла авария на шахте «Листвяжная»;
  • По данным «Агентства», Анна Цивилева активно участвует в управлении Кемерово — «как полноправная хозяйка»;
  • Кроме того, родной брат Анны Михаил Путин является заместителем председателя «Газпрома».

Полностью расследование можно прочитать здесь. Данный материал входит в цикл издания «Железные маски» — о близких и друзьях Владимира Путина, которых «долгие годы держат в тени».

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Источник: «Агентство»

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