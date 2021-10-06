Расследование
4 октября 2021
«Важные истории»: гендиректор Первого канала Константин Эрнст причастен к сносу старых кинотеатров в Москве
6 сентября 2021
Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу
обновлено6 августа 2021
ВШЭ не будет проводить новую проверку в отношении преподавателя, обвиненного в домогательствах
20 июля 2021
«МБХ медиа»: Рядом с резиденцией Путина в Ново-Огареве ведется стройка на 20 миллиардов рублей
19 мая 2021
«Проект»: Друзья директора Эрмитажа заработали на госконтрактах с музеем около 2,4 миллиарда рублей
15 апреля 2021
ФБК выпустил расследование о даче Путина на Валдае. Там есть криокамера, флоат-бассейн и панно «Зигули» (да, именно так)
11 апреля 2021
Фильмы Алексея Навального выиграли премию кинокритиков «Белый слон» в номинации «Событие года»
18 декабря 2020
Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Путина пытались взломать после пресс-конференции президента
Цитата дня
26 ноября 2020
Дмитрий Песков — об «эпистолярном жанре» расследования «Проекта» про подругу Путина
25 ноября 2020
«Проект»: Близкая подруга Путина владеет долей в банке «Россия». А ее дочь «невероятно похожа» на президента
21 сентября 2020
«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов
10 сентября 2020