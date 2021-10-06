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Расследование
6 октября 2021

Борец с иноагентами Олег Свириденко владеет недвижимостью за границей

«Важные истории»: гендиректор Первого канала Константин Эрнст причастен к сносу старых кинотеатров в Москве
Расследование
4 октября 2021

«Важные истории»: гендиректор Первого канала Константин Эрнст причастен к сносу старых кинотеатров в Москве

Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу
6 сентября 2021

Экс-главред «Проекта» Роман Баданин запустил новое медиа. Первый материал посвящен Сергею Шойгу

обновлено6 августа 2021

ВШЭ не будет проводить новую проверку в отношении преподавателя, обвиненного в домогательствах

20 июля 2021

«МБХ медиа»: Рядом с резиденцией Путина в Ново-Огареве ведется стройка на 20 миллиардов рублей

обновлено22 июля 2021

IKEA заявила, что не покупает незаконную древесину уже полгода

15 июля 2021

Суд обязал «Важные истории» удалить расследование о покупке «Роснефтью» акций Pirelli

обновлено22 июля 2021

Никулинский суд принял иск о защите чести бывшего преподавателя школы МГУ

31 мая 2021

Команда Навального назвала ответственного за утечку данных с сайта «Свободу Навальному!»

19 мая 2021

«Проект»: Друзья директора Эрмитажа заработали на госконтрактах с музеем около 2,4 миллиарда рублей

ФБК выпустил расследование о даче Путина на Валдае. Там есть криокамера, флоат-бассейн и панно «Зигули» (да, именно так)
15 апреля 2021

ФБК выпустил расследование о даче Путина на Валдае. Там есть криокамера, флоат-бассейн и панно «Зигули» (да, именно так)

Фильмы Алексея Навального выиграли премию кинокритиков «Белый слон» в номинации «Событие года»
11 апреля 2021

Фильмы Алексея Навального выиграли премию кинокритиков «Белый слон» в номинации «Событие года»

Алексей Навальный выпустил расследование про «дворец для Путина»
19 января 2021

Алексей Навальный выпустил расследование про «дворец для Путина»

18 декабря 2020

Аккаунты авторов расследования про бывшего зятя Путина пытались взломать после пресс-конференции президента

Дмитрий Песков — об «эпистолярном жанре» расследования «Проекта» про подругу Путина
Цитата дня
26 ноября 2020

Дмитрий Песков — об «эпистолярном жанре» расследования «Проекта» про подругу Путина

25 ноября 2020

«Проект»: Близкая подруга Путина владеет долей в банке «Россия». А ее дочь «невероятно похожа» на президента

21 сентября 2020

«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов

Предложение дня
17 сентября 2020

Заморозить активы героев расследований Навального

10 сентября 2020

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по делу Навального. В Кремле это назвали недопониманием

ФБК выпустил расследование, которое Навальный снимал до отравления
31 августа 2020

ФБК выпустил расследование, которое Навальный снимал до отравления