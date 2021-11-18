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В московских парках заработала почта Деда Мороза
В московских парках заработала почта Деда Мороза
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В московских парках заработала почта Деда Мороза

Почта Деда Мороза открылась в 39 парках Москвы. Написать письмо зимнему волшебнику можно до 21 января.

На конверте нужно указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя — Деда Мороза. В конверт также можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Список всех отделений почты Деда Мороза можно посмотреть здесь.

Написать письмо Деду Морозу можно и дома, заполнив специальную форму. Ответ придет в течение двух-трех дней.

Источник, фотографии: сайт мэра Москвы

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