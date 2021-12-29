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Цифра дняСколько чиновники потратили на новогодние подарки самим себе

«Новая газета» выяснила, сколько денег чиновники потратили на подарки самим себе, изучив госзакупки различных госструктур, в том числе ФСИН, прокуратуры, «Роскосмоса» и городских администраций.

1,8

миллиарда рублей

потратили чиновники на подарки для себя

При этом 1,1 миллиарда рублей приходится на госкомпании. Например, «Роскосмос» потратил почти 30 миллионов рублей на подарочные флисовые накидки и варежки с шарфами, елочные игрушки, календари, подстаканники и другие подарки.

Для подсчета «Новая» анализировала госзакупки, в описании которых были слова «подарок», «новогодний», «Новый год», «праздник» и подобные. Издание отмечает, что чиновники могли не указывать ключевые слова, которые использовала газета, поэтому возможно, что власти потратили еще больше.

Источник: «Новая газета»

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