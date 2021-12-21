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Минздрав включил в календарь прививок вакцинацию подростков 12-17 лет против ковида

Минздрав внес в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против коронавируса подростков 12-17 лет.

Прививки по эпидемическим показаниям проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки заболевания. Подростки могут привиться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Подростки 12-17 лет относятся к приоритету третьего уровня по вакцинации от коронавируса наряду с госслужащими, студентами и призывниками.

Ранее Центр имени Гамалеи зарегистрировал в России вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М». Ее планируют запустить в гражданский оборот в конце декабря.

Источник: Минздрав

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