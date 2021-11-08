Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства

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В 2022 году в Москве благоустроят парк Покровское-Стрешнево. Его разделят на пять зон: спорт, досуг, экология, история, природа.
Основную часть парка оставят естественной заповедной зоной с лесными тропами. Общая длина прогулочных маршрутов составит порядка пяти километров. Летний пляж на берегу Химкинского водохранилища также сохранят.
В северо-восточной части парка сделают спортивный парк с беговой дорожкой со специальным покрытием, площадками для воркаута, экстрим-парком, крытым теннисным центром и павильонами для шахматных турниров.
Кроме того, здесь появится историко-культурный парк вокруг усадьбы Покровское-Глебово. Там восстановят сад, прогулочные аллеи и спуск к воде.
Источник, фотографии: сайт мэра Москвы