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Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
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Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства
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Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
На Петровке откроется галерея «30/7»
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Как выглядит остров Балчуг после благоустройства
В выходные в галерее «Ходынка» будет маркет авторских изданий и своп
На Таганке откроется галерея интерьерного искусства
Между зданиями Пушкинского музея появятся подземные пешеходные галереи
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Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
В галерее ИГУМО пройдет выставка художника Валерия Чтака «Все и так понятно»
С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club
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Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора
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Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
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Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»
Арт-пространство Cube.Moscow запустит 20 января сразу несколько проектов
ММОМА тоже откроется завтра
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Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
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Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича
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В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
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Как прошел Московский марафон