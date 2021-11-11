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Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Галерея
11 ноября 2021

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства
Галерея
8 ноября 2021

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
Галерея
30 сентября 2021

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа

На Петровке откроется галерея «30/7»
25 сентября 2021

На Петровке откроется галерея «30/7»

Как выглядит остров Балчуг после благоустройства
Галерея
12 сентября 2021

Как выглядит остров Балчуг после благоустройства

В выходные в галерее «Ходынка» будет маркет авторских изданий и своп
9 сентября 2021

В выходные в галерее «Ходынка» будет маркет авторских изданий и своп

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства
28 июля 2021

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства

Между зданиями Пушкинского музея появятся подземные пешеходные галереи
28 мая 2021

Между зданиями Пушкинского музея появятся подземные пешеходные галереи

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Галерея
21 апреля 2021

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве

В галерее ИГУМО пройдет выставка художника Валерия Чтака «Все и так понятно»
28 марта 2021

В галерее ИГУМО пройдет выставка художника Валерия Чтака «Все и так понятно»

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club
обновлено1 апреля 2021

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора
Галерея
8 февраля 2021

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
Галерея
27 января 2021

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»
Галерея
22 января 2021

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»

Арт-пространство Cube.Moscow запустит 20 января сразу несколько проектов
14 января 2021

Арт-пространство Cube.Moscow запустит 20 января сразу несколько проектов

ММОМА тоже откроется завтра
обновлено21 января 2021

ММОМА тоже откроется завтра

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея
11 января 2021

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича
Галерея
7 декабря 2020

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Галерея
23 октября 2020

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит

Как прошел Московский марафон
Галерея
20 сентября 2020

Как прошел Московский марафон

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