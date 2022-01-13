Лекция Григория Юдина и политический стендап: «Пространство Политика» отметит старый Новый год

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Сеть гражданских проектов «Пространство Политика» устроит 16 января старый Новый год в клубе «Китайский Летчик Джао Да».
В программе — лекция социолога Григория Юдина о тенденциях политики 2022 года, викторина о прошедшем 2021-м, микстейп новогодних обращений Владимира Путина, рассказ о планах «Пространства Политика», а также афтепати с политическим стендапом и танцами для тех, кто оформит пожертвование.
Посмотреть полную программу события можно здесь.
Источник: анонс события
Фотографии: «Пространство Политика»