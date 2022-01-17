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В Петербурге задержали активистов, которые провели акцию против плохой уборки улиц
В Петербурге задержали активистов, которые провели акцию против плохой уборки улиц
Новости

В Петербурге задержали активистов, которые провели акцию против плохой уборки улиц

В Петербурге задержали четырех активистов, которые проводили акцию против плохой уборки снега в городе. 

Основатель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, создатель сообщества «Красивый Петербург» Красимир Врански и еще два петербургских активиста надели коньки, взяли костыли и отправились к Смольному. Они собирались спросить у главы комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко «за бардак, который уже вторую оттепель подряд происходит на дорогах и тротуарах Петербурга». 

Источник: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

Фотографии: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

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