В Петербурге задержали активистов, которые провели акцию против плохой уборки улиц

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В Петербурге задержали четырех активистов, которые проводили акцию против плохой уборки снега в городе.
Основатель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, создатель сообщества «Красивый Петербург» Красимир Врански и еще два петербургских активиста надели коньки, взяли костыли и отправились к Смольному. Они собирались спросить у главы комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко «за бардак, который уже вторую оттепель подряд происходит на дорогах и тротуарах Петербурга».
Источник: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте
Фотографии: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте