«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков

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К 2022 году «Национальный центр информатизации» (структура госкорпорации «Ростех») разработает программу, которая поможет властям прогнозировать массовые беспорядки, пишет «Коммерсантъ».
По словам источника «Ъ», система будет мониторить публикации в СМИ, соцсетях и данные с умных камер. Если протесты уже начались, она проанализирует поведение толпы, ее направление, число участников и пострадавших, а также подскажет силовикам порядок действий.
Работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город». В качестве примеров массовых беспорядков в нем привели драку на Хованском кладбище в Москве, акции «Ставрополье — не Кавказ» и митинги на Манежной площади.
Источник: «Коммерсантъ»
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