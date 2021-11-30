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«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков
«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков
Новости

«Ростех» создаст программу для предсказания массовых беспорядков

К 2022 году «Национальный центр информатизации» (структура госкорпорации «Ростех») разработает программу, которая поможет властям прогнозировать массовые беспорядки, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника «Ъ», система будет мониторить публикации в СМИ, соцсетях и данные с умных камер. Если протесты уже начались, она проанализирует поведение толпы, ее направление, число участников и пострадавших, а также подскажет силовикам порядок действий.

Работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город». В качестве примеров массовых беспорядков в нем привели драку на Хованском кладбище в Москве, акции «Ставрополье — не Кавказ» и митинги на Манежной площади.

Источник: «Коммерсантъ»

Обложка: SOTA

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