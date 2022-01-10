В «Иллюзионе» состоится премьера фильма-победителя Венецианского фестиваля «Событие»

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В «Иллюзионе» 19 января пройдет российская премьера фильма «Событие» — экранизации автобиографического романа писательницы Анни Эрно, который вышел в издательстве No Kidding Press в конце 2021 года.
Сюжет картины разворачивается на фоне французских городских пейзажей середины XX века и рассказывает о молодой беременной девушке, которая не может сделать аборт, потому что они запрещены. «Событие» — фильм-победитель Венецианского фестиваля 2021 года.
После показа состоится обсуждение с кинокритиком и автором The Village Алисой Таежной. Также в день премьеры No Kidding Press разыграет десять книг среди зрителей и зрительниц.
Купить билет на показ можно здесь.
Источник: No Kidding Press
Фотографии: «Русский репортаж»