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Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
10 ноября 2021

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
27 октября 2021

Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
14 октября 2021

В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
10 октября 2021

В Москве состоится международный фестиваль короткого метра

Кто победил на «Кинотавре» в этому году
Список
26 сентября 2021

Кто победил на «Кинотавре» в этому году

На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики
17 августа 2021

На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики

ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
13 июля 2021

ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
10 июля 2021

В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
8 июля 2021

Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке

В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»
10 июня 2021

В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
8 июня 2021

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии
27 апреля 2021

Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии

Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов
8 апреля 2021

Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов

обновлено7 апреля 2021

«Артдокфест» отменил показ еще одного фильма — о конфликте между Ингушетией и Чечней. Но часть картин покажут онлайн

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
30 марта 2021

Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм

Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals
27 марта 2021

Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals

«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит
26 марта 2021

«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит

«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»
24 марта 2021

«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
24 марта 2021

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
16 марта 2021

В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве

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