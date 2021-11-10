Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
Авторы «Дюны» анонсировали вторую часть фильма. Она выйдет в октябре 2023 года
В Москве состоится фестиваль социального кино «Лампа»
В Москве состоится международный фестиваль короткого метра
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Кто победил на «Кинотавре» в этому году
На «Кинотавре» покажут новые фильмы Натальи Кудряшовой и Николая Хомерики
ЦДК выпустит в прокат документальный фильм о Расторгуеве
В МШК пройдут лекции художников-постановщиков и мастер-класс по гриму
Андрей Звягинцев впервые снимет фильм на английском языке
В День России в «Иллюзионе» пройдет спецпоказ фильма «Александр Невский»
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
Московская школа кино запустила первый в России международный бакалавриат в киноиндустрии
Ко Дню космонавтики «Иллюзион» покажет программу с советской фантастикой и лентами 20-х годов
«Артдокфест» отменил показ еще одного фильма — о конфликте между Ингушетией и Чечней. Но часть картин покажут онлайн
Лауреат «Кинотавра» Ника Горбушина открыла сбор денег на новый фильм
Мелодрама «Серебряные коньки» станет первым российским фильмом под брендом Netflix Originals
«Иллюзион» покажет редкую советскую картину «Предательница» про учительницу интерната. Представит фильм Евгений Марголит
«Москино Звезда» проведет в апреле кинобранчи с фильмом из программы «Сандэнса» и «Уроками фарси»
Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
В России снимут фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве