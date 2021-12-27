«Ветераны России» попросили привлечь «Мемориал» к ответственности за «реабилитацию пособников нацистов»

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось в письме к Следственному комитету и Генпрокуратуре с просьбой привлечь «Мемориал»* к ответственности за «фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников».
Авторы письма утверждают, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет «Мемориал», 19 «нацистских пособников». Сведения о них направили в СК и Генпрокуратуру.
Ранее «Мемориал» обвиняли в том, что в список жертв репрессий внесены трое людей, сотрудничавших с нацистами. Тогда на это обратил внимание даже Владимир Путин, однако «Мемориал» заявил, что исправил ошибки в списке жертв репрессий еще за три месяца до замечаний.
*Власти считают организацию иностранным агентом.
Источник: «Ветераны России»