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«Ветераны России» попросили привлечь «Мемориал» к ответственности за «реабилитацию пособников нацистов»

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в письме к Следственному комитету и Генпрокуратуре с просьбой привлечь «Мемориал»* к ответственности за «фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников».

Авторы письма утверждают, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет «Мемориал», 19 «нацистских пособников». Сведения о них направили в СК и Генпрокуратуру.

Ранее «Мемориал» обвиняли в том, что в список жертв репрессий внесены трое людей, сотрудничавших с нацистами. Тогда на это обратил внимание даже Владимир Путин, однако «Мемориал» заявил, что исправил ошибки в списке жертв репрессий еще за три месяца до замечаний.

*Власти считают организацию иностранным агентом.

Источник: «Ветераны России»

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