Минпросвещения: В школах не будут продлевать зимние каникулы

Купить рекламу
Обновление
30 декабря, 13:10
Продление школьных зимних каникул из-за COVID-19 не планируется, заявило Минпросвещения.
Госдума попросила главу Минпросвещения Сергея Кравцова продлить зимние школьные каникулы до 16 января включительно.
Обращение с просьбой направила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, к ней обратились родители, желающие минимизировать социальные контакты своих детей и не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом.
В Минпросвещения пока не ответили. Ранее министр ведомства Сергей Кравцов говорил, что после каникул школы вернутся к очному обучению. В свою очередь, дистант возможен только в экстренном случае.
Источник: «РИА Новости»