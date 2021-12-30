6 января, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минпросвещения: В школах не будут продлевать зимние каникулы

обновлено30 декабря 2021

Обновление

30 декабря, 13:10

Продление школьных зимних каникул из-за COVID-19 не планируется, заявило Минпросвещения.

Госдума попросила главу Минпросвещения Сергея Кравцова продлить зимние школьные каникулы до 16 января включительно.

Обращение с просьбой направила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, к ней обратились родители, желающие минимизировать социальные контакты своих детей и не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом.

В Минпросвещения пока не ответили. Ранее министр ведомства Сергей Кравцов говорил, что после каникул школы вернутся к очному обучению. В свою очередь, дистант возможен только в экстренном случае.

Источник: «РИА Новости»

скопировать ссылку

Тэги

30 декабря 2021

Инфляция в 2021 году достигла 8,4 % — это максимум за шесть лет

хочу ещё материалов
Закрыть