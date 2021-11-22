Profi.ru обновил логотип и сменил название на «Профи»

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Сервис поиска специалистов Profi.ru провел ребрендинг. Теперь он называется «Профи», а логотип пишется на кириллице без символов и домена «ру».
Это первый ребрендинг с момента основания Profi.ru в 2014 году, отметили представители компании. Изменения связаны с тем, что клиенты в основном пользуются мобильным приложением, а не сайтом.
Кроме того, сервис работает не только в России, но и Казахстане и Беларуси, поэтому приставка «ру» перестала быть актуальной, добавили в компании.
Источник, фотографии: vc.ru