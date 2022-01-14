Проект реставрации станции метро «Фрунзенская» переделали. У здания будет новый фасад

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Проект реконструкции станции метро «Фрунзенская» вновь пересмотрели, рассказала «Фонтанка». Согласно новым планам, помимо возведения семиэтажного здания с двумя подземными этажами, у «Фрунзенской» появится обновленный фасад.
Первая иллюстрация — старая версия, вторая — новая.
Проектом занимается «Архитектурное бюро А.С.+». Команда разработала новую концепцию станции метро еще осенью 2021-го и подробно показывала визуализацию проекта.
Здание планируют построить к 2026 году. Всего на реставрацию станции город выделил 6,5 млрд рублей.
Источник: «Фонтанка», Archi.ru
Фотографии: «Архитектурное бюро А.С.+»