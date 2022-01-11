На блогерку составили протокол из-за обнаженной фотографии на фоне храма в Филях

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На блогерку Полину Моругину, известную как «Полина Фейс», составили административный протокол из-за фото в обнаженном виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Фото Моругина выложила в соцсетях, однако сейчас ее страницы вместе со снимком удалены. Девушке вменяют умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 120 часов.
Также против Моругиной проводится проверка на предмет оскорбления религиозных чувств верующих, пишет «РИА Новости». Эта статья предполагает до года лишения свободы.
Ранее суд в Москве приговорил блогера Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного.
Источник: ТАСС