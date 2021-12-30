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Петербургские архитекторы запустили петицию за сохранение модернистского здания «Пулково-1»
Петербургские архитекторы запустили петицию за сохранение модернистского здания «Пулково-1»
Новости

Петербургские архитекторы запустили петицию за сохранение модернистского здания «Пулково-1»

Неделю назад стало известно о планах петербургских властей избавиться от здания терминала «Пулково-1». Советскую постройку 1973 года часто называют «пятью стаканами» или «перевернутыми стаканами». Петербургские архитекторы выступили против и запустили петицию на сайте Archi.ru. 

Фото: Петербург будущего / Telegram

Союз архитекторов Петербурга требует присвоить модернистскому зданию аэровокзала статус объекта культурного наследия и сохранить его. Петицию может подписать любой желающий. 

Источник: сайт Archi.ru, «Петербургские ведомости»

Фотографии: Петербург будущего  / Telegram

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