Петербургские архитекторы запустили петицию за сохранение модернистского здания «Пулково-1»

Купить рекламу
Неделю назад стало известно о планах петербургских властей избавиться от здания терминала «Пулково-1». Советскую постройку 1973 года часто называют «пятью стаканами» или «перевернутыми стаканами». Петербургские архитекторы выступили против и запустили петицию на сайте Archi.ru.
Союз архитекторов Петербурга требует присвоить модернистскому зданию аэровокзала статус объекта культурного наследия и сохранить его. Петицию может подписать любой желающий.
Источник: сайт Archi.ru, «Петербургские ведомости»
Фотографии: Петербург будущего / Telegram