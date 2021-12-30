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Путин подписал закон о блокировке без суда любого контента, оправдывающего терроризм и экстремизм
Путин подписал закон о блокировке без суда любого контента, оправдывающего терроризм и экстремизм
Новости

Путин подписал закон о блокировке без суда любого контента, оправдывающего терроризм и экстремизм

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает без суда блокировать любой контент, оправдывающий экстремизм и терроризм.

Во внесудебном порядке власти также смогут ограничивать доступ к сайтам, содержащим материалы запрещенных организаций, ложные сообщения о минировании и предложения о покупке поддельных сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестов.

Поправки вступили в силу в момент их опубликования 30 декабря. При этом за пять дней до этого Роскомнадзор уже заблокировал сайт «ОВД-инфо»*, объяснив это тем, что публикации правозащитного проекта «оправдывали деятельность экстремистских и террористических организаций». По этой и ряду других причин суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*.

После того как РКН потребовал от соцсетей удалить аккаунты «ОВД-инфо»*, организация обратилась к крупным IT-компаниям с просьбой не становиться «инструментом цензоров» и не блокировать страницы общественно важных организаций. Подписать эту петицию можно здесь.

*Власти считают организации иноагентами.

Источник: «ОВД-инфо»

Обложка: сайт Кремля

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