Путин подписал закон о блокировке без суда любого контента, оправдывающего терроризм и экстремизм

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает без суда блокировать любой контент, оправдывающий экстремизм и терроризм.
Во внесудебном порядке власти также смогут ограничивать доступ к сайтам, содержащим материалы запрещенных организаций, ложные сообщения о минировании и предложения о покупке поддельных сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестов.
Поправки вступили в силу в момент их опубликования 30 декабря. При этом за пять дней до этого Роскомнадзор уже заблокировал сайт «ОВД-инфо»*, объяснив это тем, что публикации правозащитного проекта «оправдывали деятельность экстремистских и террористических организаций». По этой и ряду других причин суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*.
После того как РКН потребовал от соцсетей удалить аккаунты «ОВД-инфо»*, организация обратилась к крупным IT-компаниям с просьбой не становиться «инструментом цензоров» и не блокировать страницы общественно важных организаций. Подписать эту петицию можно здесь.
*Власти считают организации иноагентами.
Источник: «ОВД-инфо»
Обложка: сайт Кремля