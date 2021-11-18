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Путин поручил повысить прожиточный минимум (правда, всего на тысячу рублей!)
Путин поручил повысить прожиточный минимум (правда, всего на тысячу рублей!)
Новости

Путин поручил повысить прожиточный минимум (правда, всего на тысячу рублей!)

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу — до 12 654 рублей.

Кроме того, МРОТ поднимется на 8,6 % и в следующем году составит 13 890 рублей в месяц, сказал президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимального пособия по безработице до 12 792 рублей.

О том, кого могут признать безработным, каково стоять на бирже труда и чем она может помочь, читайте в материале The Village.

Источник: сайт президента России

Обложка: сайт президента России

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