Путин поручил повысить прожиточный минимум (правда, всего на тысячу рублей!)

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Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу — до 12 654 рублей.
Кроме того, МРОТ поднимется на 8,6 % и в следующем году составит 13 890 рублей в месяц, сказал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимального пособия по безработице до 12 792 рублей.
О том, кого могут признать безработным, каково стоять на бирже труда и чем она может помочь, читайте в материале The Village.
Источник: сайт президента России
Обложка: сайт президента России