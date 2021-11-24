Действие сертификата переболевшего COVID-19 продлят с полугода до года

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Обновление
24 ноября
Президент России Владимир Путин поручил продлить действие сертификатов после перенесенного коронавируса с полугода до года.
Теперь сертификаты и по болезни, и по прививке будут действовать год.
Ранее Минздрав опубликовал приказ, который прописывает срок действия QR-кодов для вакцинированных граждан, которые после этого заболели COVID-19.
Согласно документу, если человек привился от коронавируса, а затем заразился им, то у него сформируется QR-код по болезни, а оставшийся срок прививки сгорит.