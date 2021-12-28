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Ян Рачинский — о ликвидации «Международного Мемориала»
Ян Рачинский — о ликвидации «Международного Мемориала»
Новости

Цитата дняЯн Рачинский — о ликвидации «Международного Мемориала»

28 декабря Верховный суд удовлетворил иск Минюста и Роскомнадзора и ликвидировал правозащитное общество «Международный Мемориал»*, основанное в 1989 году.

Председатель общества Ян Рачинский в интервью «Медузе»* рассказал о своем отношении к решению Верховного суда, а также объяснил, как будет организована работа «Мемориала» в дальнейшем.

Это было неприятно в первый момент, поскольку неожиданно. Но поскольку мы никогда особенно не рассчитывали на любовь с этой стороны [со стороны государства], здесь никаких особых переживаний.

Ян Рачинский

Председатель «Международного Мемориала»

*Власти считают организации иностранными агентами.

Источник: «Медуза»

Фотографии: «Международный Мемориал»

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