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28 декабря Верховный суд удовлетворил иск Минюста и Роскомнадзора и ликвидировал правозащитное общество «Международный Мемориал»*, основанное в 1989 году.
Председатель общества Ян Рачинский в интервью «Медузе»* рассказал о своем отношении к решению Верховного суда, а также объяснил, как будет организована работа «Мемориала» в дальнейшем.
Это было неприятно в первый момент, поскольку неожиданно. Но поскольку мы никогда особенно не рассчитывали на любовь с этой стороны [со стороны государства], здесь никаких особых переживаний.
Ян Рачинский
Председатель «Международного Мемориала»
*Власти считают организации иностранными агентами.
Источник: «Медуза»
Фотографии: «Международный Мемориал»