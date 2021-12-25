РКН потребовал от «Дождя» и Znak.com удалить с сайтов новости по расследованиям проектов Ходорковского

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Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры потребовал от изданий «Дождь»*, Znak.com и «Весьма» удалить новости, написанные по расследованиям проектов Михаила Ходорковского — «Открытых медиа» и «МБХ-медиа».
Причина — публикация материалов организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.
Какие новости начал блокировать РКН:
Новости были написаны со ссылкой на «Открытые медиа» и «МБХ медиа». В августе их сайты заблокировал РКН, после чего издания закрылись.
Какие российские СМИ и журналисты столкнулись с политическим давлением с апреля 2021 года, читайте в материале The Village.
В прошлую субботу, 18 декабря, РКН потребовал от The Village, «Медузы»* и «Дождя»* удалить десятки новостей по расследованиям «Проекта»*.
*Власти считают организации иноагентами.
Источник: «Дождь» (власти считают иноагентом)