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В России 16 января выявили 29 230 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 13 декабря. Тогда было зафиксировано 29 558 зараженных.
Суточный прирост заболевших коронавирусом 6 января опустился до минимум за полгода, но затем снова начал расти. Это связано с распространением штамма омикрон — более заразного, чем предыдущие варианты вируса.
11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение семи-десяти дней в городе будет значительно расти заболеваемость коронавирусом. Позже в комитете Госдумы по охране здоровья объявили, что в России могут ввести «те или иные ограничительные мероприятия», если суточная заболеваемость превысит 41 тысячу.
Источник: оперштаб Москвы