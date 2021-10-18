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Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры
Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры
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СписокРайоны Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев рассказал, в каких районах Москвы сильнее всего завышены цены на жилье. Первое место заняла станция метро «Тульская», где квартиры переоценены на 15 %.

Топ-5 районов столицы с самыми завышенными ценами на квартиры

 РайонСтоимость квадратного метра (в тыс. руб.)
Тульская379,5 
Ломоносовский проспект511,4 
Строгино264,8 
Крылатское347,5  
Пресненский547

В скором времени горожане начнут перебираться в «нецентральные районы с гуманными ценами, которые при этом имеют хорошо развитую инфраструктуру», добавил эксперт.

Наиболее перспективные районы для переезда — Люберцы (160,1 тысячи рублей за «квадрат»), Братиславская (194,8 тысячи рублей), проспект Мира (368,4 тысячи рублей), бульвар Рокоссовского (267,8 тысячи рублей) и станция метро «Дмитровская» (294 тысячи рублей).

Источник: РИА «Новости»

Обложка: Агентство «Москва»

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