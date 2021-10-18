Районы Москвы с самыми завышенными ценами на квартиры

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Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев рассказал, в каких районах Москвы сильнее всего завышены цены на жилье. Первое место заняла станция метро «Тульская», где квартиры переоценены на 15 %.
|Район
|Стоимость квадратного метра (в тыс. руб.)
|Тульская
|379,5
|Ломоносовский проспект
|511,4
|Строгино
|264,8
|Крылатское
|347,5
|Пресненский
|547
В скором времени горожане начнут перебираться в «нецентральные районы с гуманными ценами, которые при этом имеют хорошо развитую инфраструктуру», добавил эксперт.
Наиболее перспективные районы для переезда — Люберцы (160,1 тысячи рублей за «квадрат»), Братиславская (194,8 тысячи рублей), проспект Мира (368,4 тысячи рублей), бульвар Рокоссовского (267,8 тысячи рублей) и станция метро «Дмитровская» (294 тысячи рублей).
Источник: РИА «Новости»
Обложка: Агентство «Москва»