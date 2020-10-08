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Товар дня
2020-10-08T13:36:24.000+03:00
8 октября 2020
Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
2020-08-10T15:57:11.000+03:00
10 августа 2020
В Петербурге запустили сервис «ПИК-Аренда». С его помощью можно оформить долгосрочную аренду квартиры
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