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Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
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8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

10 августа 2020

В Петербурге запустили сервис «ПИК-Аренда». С его помощью можно оформить долгосрочную аренду квартиры