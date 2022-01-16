ВОЗ получила не все данные для регистрации «Спутника V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Россия передала неполный пакет документов по вакцине от коронавируса «Спутник V».
К концу января ВОЗ ждет данные, подтверждающие, что все недочеты в производстве вакцины, которые выявили эксперты организации, были устранены.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все необходимые документы для регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V».
Инспекции «Спутника V» могут пройти уже в феврале, говорят представители РФПИ. Фонд подал заявку на ускоренную регистрацию вакцины еще в октябре 2020 года, однако из-за нарушений на производстве «Спутника» процесс прерывался.
Наконец, в декабре 2021 года стало известно, что ВОЗ может одобрить российскую вакцину в первой половине 2022 года.
Источник: представители РФПИ