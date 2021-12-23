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Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность»

Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», сообщил его издатель Михаил Кашулинский.

«Создание контента — дело недешевое, построить бизнес вокруг этого, увы, у меня не получилось», — написал Кашулинский в фейсбуке. Он уточнил, что весь архив материалов издания сохранится, «только обновляться будет редко». Также продолжит работу телеграм-канал Daily Reminder.

Сам Кашулинский будет создавать новые онлайн-курсы в российской медиакомпании «Актион».

Источник: Михаил Кашулинский

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