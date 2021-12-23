Купить рекламу
Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», сообщил его издатель Михаил Кашулинский.
«Создание контента — дело недешевое, построить бизнес вокруг этого, увы, у меня не получилось», — написал Кашулинский в фейсбуке. Он уточнил, что весь архив материалов издания сохранится, «только обновляться будет редко». Также продолжит работу телеграм-канал Daily Reminder.
Сам Кашулинский будет создавать новые онлайн-курсы в российской медиакомпании «Актион».
Источник: Михаил Кашулинский