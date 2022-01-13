Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам письма о запрете распространения информации о наркотиках

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Роскомнадзор разослал крупным видеосервисам — ivi, Okko, «Кинопоиску», Megogo, Start — письмо-напоминание о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении напркотиков.
РКН пишет об «участившися обращениях граждан» по поводу произведений, связанных с темой наркотиков. В свою очередь, у регулятора есть полномочия во внесудебном порядке блокировать признанный запрещенным контент.
Какие именно фильмы и сериалы могут попасть под блокировку, РКН в письме не указал. Ведомство ожидает, что видеосервисы самостоятельно организуют проверку своих библиотек и приведут их в соответствие с требованием законодательства.
Например, если в фильме или сериале есть информация о способах изготовления наркотиков, стриминги должны сделать ее недоступной для зрителей любыми мерами.
Источник: «Ведомости»