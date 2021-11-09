Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея
Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков
В Москве трех полицейских задержали за угрозы подбросить наркотики
За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60%
Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин
Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по делам о наркотиках
Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела