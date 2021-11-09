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9 ноября 2021

Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков
20 октября 2021

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

19 августа 2021

В Москве трех полицейских задержали за угрозы подбросить наркотики

18 июля 2021

За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60%

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин
обновлено25 марта 2021

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин

15 декабря 2020

Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков

21 ноября 2020

Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по делам о наркотиках

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
РКН против химсекса
27 августа 2020

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе

10 августа 2020

Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела