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Новости

Кринж дняРобот-«черепаха» для разгона беспорядков

Ученые научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-«черепахи» для Росгвардии, который сможет подавлять уличные беспорядки.

Робот будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной и раздражающими веществами. В высоту он будет примерно по пояс взрослому человеку.

Всего будут два вида роботов: оперативник со скоростью 50-60 километров в час, который будет «рассекать» скопления людей и задерживать отдельных нарушителей; а также робот-щитоносец, предназначенный для установки заграждений.

Источник: Роспатент

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