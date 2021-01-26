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Галерея
2021-01-26T17:29:51.000+03:00
26 января 2021
Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»
2020-12-09T12:00:15.000+03:00
9 декабря 2020
Робот-беспилотник начал доставлять заказы из «Яндекс.Еды»
2020-08-27T16:35:52.000+03:00
27 августа 2020
Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов
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