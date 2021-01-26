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Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»
Галерея
26 января 2021

Как выглядят роботы с веерами, которые по-новому показывают балет Игоря Стравинского «Весна священная»

Робот-беспилотник начал доставлять заказы из «Яндекс.Еды»
9 декабря 2020

Робот-беспилотник начал доставлять заказы из «Яндекс.Еды»

Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов
27 августа 2020

Бездействовать при опасности и чтить Конституцию: Власти разработали этический кодекс для роботов