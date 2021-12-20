В России урегулируют отношения робота и человека

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, закрепляющий принципы взаимоотношений робота и человека.
В документе написано определение понятия робот. Это «продукт достижений цифровых технологий», который способен выполнять запрограммированные действия или автономно решать задачи.
Кутепов выделяет два вида роботов: служебные (военные, правоохранительные) и гражданские (промышленные, сервисные, медицинские, образовательные и научные).
Правовое регулирование роботов основывается на следующих принципах:
В России запрещается оборот роботов, которые могут самостоятельно принимать решения и использоваться как оружие, сказано в документе.
Источник: ТАСС
Обложка: Lennymur / Wikimedia / CC BY-SA 4.0