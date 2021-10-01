Росфото в последний момент отменил выставку о преследовании ингерманландских финнов в СССР

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В пятницу, 1 октября, в петербургском музее фотографии «Росфото» должна была состояться выставка «Ингерманландцы — забытые финны». Как пишет финское издание Helsingin Sanomat, накануне открытия администрация музея отменила выставку, хотя фотографии и другие выставочные материалы уже прибыли в Петербург.
Выставка посвящена преследованию ингерманландских финнов в СССР во время правления Сталина: лагерям для военнопленных и депортациям. Как пишет финское издание Helsingin Sanomat, за месяц до открытия организаторам пришло письмо, в котором их попросили «доработать» тексты на выставке. Организаторы отказались. Через несколько дней «Росфото»» сообщил, что выставка отменяется. Издание утверждает, что решение об отмене было принято во время трехдневных парламентских выборов в России.
Организаторы выставки Леа и Сантери Пакканен и Меери Кутаниеми предположили, что основная причина заключается в следующем: «[В выставке] Сталин оказался не культурным деятелем, а политическим деятелем, ответственным за гибель миллионов людей».
Helsingin Sanomat запрашивало комментарий у представителей музея «Росфото», но ответа не получило. 1 октября корреспондентка The Village попыталась посетить выставку. Охрана на входе сказала журналистке, что выставка «Ингерманландцы — забытые финны» у них не сейчас не проходит, но возможно состоится позже.
Источник: Helsingin Sanomat, Север.Реалии (властьсчитает их СМИ-иноагентом)