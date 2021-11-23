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Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о прививках против ковида

Россия договорилась с Венгрией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Взаимное признание есть не вакцин, а сертификатов о вакцинировании. Это работает», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В будущем российские власти планируют договориться о взаимном признании сертификатов в ряде других государств.

В июле Венгрия разрешила россиянам, привитым вакциной «Спутник V», въезжать в страну без ПЦР-теста и карантина. Для въезда нужна действующая шенгенская виза и свидетельство о вакцинации.

Источник: «Интерфакс»

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