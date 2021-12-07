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Как россияне будут праздновать Новый год
Как россияне будут праздновать Новый год
Новости

ОпросКак россияне будут праздновать Новый год

Сервис Rabota.ru выяснил, что для большинства россиян (71 %) идеальный Новый год проходит в кругу семьи. В опросе поучаствовали более 5 тысяч человек старше 18 лет.

Почти каждый пятый россиянин считает, что праздник нужно отмечать с друзьями, 13 % — в путешествии, 4 % — в центре города. При этом всего 6 % опрошенных хотели бы работать на Новый год, еще 8 % сообщили, что вообще не празднуют 1 января.

Более половины респондентов (53 %) увидятся на каникулах с близкими. Четверть россиян будут искать подработку, 24 % — читать книги и смотреть кино дома с семьей. Для 14 % опрошенных лучше на зимних выходных погулять по городу, 11 % выбрали занятия зимними видами спорта.

Кроме того, каждый десятый россиянин планирует в новогодние праздники изучить новую профессию, и лишь 5 % — пройти курсы повышения квалификации.

Источник: пресс-служба Rabota.ru

Обложка: Гришкин Денис / Агентство «Москва»

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