Как россияне будут праздновать Новый год

Купить рекламу
Сервис Rabota.ru выяснил, что для большинства россиян (71 %) идеальный Новый год проходит в кругу семьи. В опросе поучаствовали более 5 тысяч человек старше 18 лет.
Почти каждый пятый россиянин считает, что праздник нужно отмечать с друзьями, 13 % — в путешествии, 4 % — в центре города. При этом всего 6 % опрошенных хотели бы работать на Новый год, еще 8 % сообщили, что вообще не празднуют 1 января.
Более половины респондентов (53 %) увидятся на каникулах с близкими. Четверть россиян будут искать подработку, 24 % — читать книги и смотреть кино дома с семьей. Для 14 % опрошенных лучше на зимних выходных погулять по городу, 11 % выбрали занятия зимними видами спорта.
Кроме того, каждый десятый россиянин планирует в новогодние праздники изучить новую профессию, и лишь 5 % — пройти курсы повышения квалификации.
Источник: пресс-служба Rabota.ru
Обложка: Гришкин Денис / Агентство «Москва»