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В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме
В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме
Новости

В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме

С 18 ноября по 5 декабря в галерее Ruarts на Смоленской будет работать экспозиция Джейкоба Якубова и Миши Most, посвященная вакуумации вещей.

На выставке представлены вакуумированные предметы, видеоарт и одежда из капсульной коллекции бренда Who/Am с художником Мишей Most в 2020 году.

Авторы размышляют о переоценке отношений между человеком и окружающей средой. По их мнению, вакуум станет единственным сценарием выживания в будущем.

Джейкоб Якубов и Миша Most

Художники, авторы выставки

В отдаленной перспективе, когда все процессы, включая труд человека, станут полностью автоматизированы, одежда, выполненная вручную, будет приравнена к произведению искусства.

Источник, фотографии: представители Ruarts

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