В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме

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С 18 ноября по 5 декабря в галерее Ruarts на Смоленской будет работать экспозиция Джейкоба Якубова и Миши Most, посвященная вакуумации вещей.
На выставке представлены вакуумированные предметы, видеоарт и одежда из капсульной коллекции бренда Who/Am с художником Мишей Most в 2020 году.
Авторы размышляют о переоценке отношений между человеком и окружающей средой. По их мнению, вакуум станет единственным сценарием выживания в будущем.
Джейкоб Якубов и Миша Most
Художники, авторы выставки
В отдаленной перспективе, когда все процессы, включая труд человека, станут полностью автоматизированы, одежда, выполненная вручную, будет приравнена к произведению искусства.
Источник, фотографии: представители Ruarts