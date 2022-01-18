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Новости

Пациентов с симптомами ОРВИ начали принимать без записи в московских поликлиниках

Обновление

18 января с СМИ появились жалобы, что некоторые пациенты не могут вызвать врача на дом ни через «Госуслуги», ни через линию 122. Также из-за высокой нагрузки сбоит приложение «Соц.Мониторинг».

В связи с резким ростом количества заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» московские поликлиники начали принимать пациентов с симптомами ОРВИ и температурой ниже 38 градусов без предварительной записи или звонка на линию 122.

Пациентов с симптомами ОРВИ принимают дежурные врачи. Специалисты могут не только взять тест на COVID-19, провести осмотр и консультацию, но и при необходимости взять анализ крови, сделать ЭКГ и провести другие обследования. Дежурные врачи работают без выходных, с 8:00 до 20:00.

Также в поликлиниках сделали отдельные маршруты для пациентов с симптомами простуды, чтобы исключить их контакты с другими посетителями. Ношение масок внутри поликлиники по-прежнему обязательно для всех.

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Источник: Mos.ru

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