Ивану Сафронову разрешили вести переписку в СИЗО

Купить рекламу
Обновление
9 ноября
Журналист Иван Сафронов, которого в октябре лишили права на переписку, снова стал получать корреспонденцию в СИЗО «Лефортово».
Сейчас журналисту передали более 100 писем с начала сентября, передает тг-канал «Свободу Сафронову!»
Ранее следователь ФСБ запретил журналисту Ивану Сафронову, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, получать и отправлять письма.
По словам сестры Сафронова Ирины, семья не связывалась с ним почти месяц. Таких длительных перерывов в переписке с родными еще не было с момента заключения под стражу 7 июля 2020 года.
Ирина Сафронова
Сестра журналиста
О том, что прекратили [доходить] письма, он сказал нам на суде. Наше общение там — это мимика и жесты, игра в пантомиму, если это можно так назвать. В последний раз он нам показал, что не получает письма.
Это подтвердил и адвокат журналиста Дмитрий Катчев. Сотрудники изолятора сообщили ему, что следователь Александр Чабан еще 2 августа потребовал изымать переписки из-за статьи 20 закона «О содержании под стражей» (якобы в них могут содержаться шифр или сведения о гостайне).
В июле 2020 года Сафронова задержали по делу о госизмене. Как считает ФСБ, Иван собирал и передавал секретные сведения чешской спецслужбе. Сафронов вину отрицает.
Источник: BBC
Обложка: Иван Сафронов