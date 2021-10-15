22 мая, воскресенье
Москва
Войти
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ивану Сафронову разрешили вести переписку в СИЗО
Ивану Сафронову разрешили вести переписку в СИЗО
Новости

Ивану Сафронову разрешили вести переписку в СИЗО

обновлено9 декабря 2021

Обновление

9 ноября

Журналист Иван Сафронов, которого в октябре лишили права на переписку, снова стал получать корреспонденцию в СИЗО «Лефортово».

Сейчас журналисту передали более 100 писем с начала сентября, передает тг-канал «Свободу Сафронову!»

Ранее следователь ФСБ запретил журналисту Ивану Сафронову, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, получать и отправлять письма.

По словам сестры Сафронова Ирины, семья не связывалась с ним почти месяц. Таких длительных перерывов в переписке с родными еще не было с момента заключения под стражу 7 июля 2020 года.

Ирина Сафронова

Сестра журналиста

О том, что прекратили [доходить] письма, он сказал нам на суде. Наше общение там — это мимика и жесты, игра в пантомиму, если это можно так назвать. В последний раз он нам показал, что не получает письма.

Это подтвердил и адвокат журналиста Дмитрий Катчев. Сотрудники изолятора сообщили ему, что следователь Александр Чабан еще 2 августа потребовал изымать переписки из-за статьи 20 закона «О содержании под стражей» (якобы в них могут содержаться шифр или сведения о гостайне).

В июле 2020 года Сафронова задержали по делу о госизмене. Как считает ФСБ, Иван собирал и передавал секретные сведения чешской спецслужбе. Сафронов вину отрицает.

Источник: BBC

Обложка: Иван Сафронов

скопировать ссылку

Тэги

В Москве состоится фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
15 октября 2021

В Москве состоится фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

хочу ещё материалов
Закрыть